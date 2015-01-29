НБУ может провести повторное стресс-тестирование некоторых банков

Национальный банк Украины не планирует проводить повторное стресс-тестирование для всех крупнейших банков, однако повторная процедура возможна для отдельных финучреждений при их несогласии с результатами проведённого теста, сообщил сегодня журналистам заместитель директора Генерального департамента банковского надзора НБУ Константин Раевский.

По его словам, повторное стресс-тестирование для всех крупнейших банков не планируется. «Это очень дорогостоящая процедура. Думаю, банки будут не в восторге, если их каждый год будут в обязательном порядке подвергать стресс-тестированию, тем более, что стресс-тестирование рассчитано на определенный период», - сказал Раевский.

По его словам, есть банки, которые «с блеском» прошли стресс-тестирование, а сумма докапитализации в 66 млрд грн, определенная по результатам теста, является адекватной.

Также Раевский сообщил, что НБУ контролирует процесс докапитализации банков по итогам стресс-тестирования, но не назвал конечной даты и перечня банков, нуждающихся в докапитализации. «У каждого банка своя картина, это все четко отслеживается, и сейчас практически каждый банк имеет своего куратора, либо он работает в банке, либо в стенах НБУ», - добавил он.

Читайте такжеВступил в силу закон, устанавливающий правила спасения банков государствомВ то же время, чиновник отметил, что повторное стресс-тестирование возможно для отдельных банков. «Это может быть в случае, если банки, которым по стресс-тестированию предусмотрены определенные действия, этих действий выполнять не будут, но при этом будут доказывать, что они соответствуют всем критериям. Поэтому как промежуточный вопрос – повторное стресс-тестирование», - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, по информации Национального банка, общие потребности в докапитализации банков по результатам проведенного стресс-тестирования 35 банков из групп крупнейших и крупных по активам составляют 66 млрд грн. В том числе государственным банкам понадобится 12,5 млрд грн, банкам с иностранным капиталом – 20,5 млрд грн.

В то же время, эксперты оценивают объемы необходимой докапитализации в 170 млрд грн, в том числе в 134 млрд грн для 35 крупнейших банков, а также подчеркивают, что для стабилизации финсектора необходимо устранить с рынка неплатежеспособные банки.