Экономист рассказал, стоит ли ожидать повышения цен на продукты после Нового года
Украинцам не стоит ожидать повышения цен на продукты питания до начала весны. Сразу после Нового года магазины будут продавать продукты по декабрьским ценам.
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Об этом заявил экономист Евгений Олейников. Он пояснил, что обычно пересмотр цен производителями происходит только в феврале-марте, передает «Обозреватель».
"В январе еще происходит дозагрузка ритейла через остатки прошлого года. То есть, фактически, ритейл делает анализ того, что и как у него продавалось, оборачиваемость, рентабельность, и соответственно формирует свои заказы на дозагрузку магазинов", – уточнил Олейников.
"А уже в феврале, после того как все посчитали, посмотрели окончательно принятые изменения в налоговое законодательство, как они заработали – уже тогда начинается период пересмотра цен. Сначала производителями, а потом уже по цепочке просматривать будут дистрибуция и ритейл", – подытожил экономист.