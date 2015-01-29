Журналисты развенчали миф о небольшом госдолге России

Об этом пишет российское издание Медуза.

В статье развенчиваются стереотипы о том, что госдолг США огромен и о небольшом объеме задолженности России.

В абсолютных цифрах у США большой госдолг — более $18 триллионов, однако в привязке к ВВП он составляет, по данным Всемирного банка, 96,1% ВВП. Это существенная цифра, но многие страны десятилетиями живут и с большим долгом — например, у Франции, Италии и Японии этот показатель превышает 100%.

"Сам по себе высокий внешний долг не может быть причиной дефолта — дефолт может произойти, если государство не сможет взять новых кредитов на покрытие старых", - пишет издание, отмечая, что у США сейчас с этим проблем нет.

Читайте такжеВ Госдуме РФ предлагают в виде антисанкции заморозить выплаты по внешним долгамВ то же время, журналисты опровергают любимый российскими чиновниками постулат о небольшом объеме госдолга РФ.

Непосредственно государственный долг России ниже, чем других крупных экономик — и в абсолютных значениях, и в отношении к ВВП. Однако особенность России в том, что у нее есть большое количество госкомпаний, чьи долги весьма велики не только по сравнению с их выручкой, но и по отношению ко всему ВВП, пишет издание.

По данным Центробанка РФ, внешний госдолг России в расширенном определении (так называется долг государства вместе с задолженностью госкомпаний) составляет более $377 млрд. Отдавать эти деньги государству и госкомпаниям стало сложнее из-за девальвации рубля, а перекредитоваться — из-за санкций. Таким образом, риски дефолта государства или госкомпаний в последнее время повысились.