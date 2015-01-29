"Нафтогаз" заплатит больше 2 млн гривень за финансовый аудит

Крупнейший энергетический госхолдинг «Нафтогаз Украины» заплатит международной компании Deloitte, входящей в четверку крупнейших аудиторских фирм мира, 2,28 млн грн за услуги по аудиту финансовой отчетности, бухгалтерского и налогового учета.

Как отмечается в сообщении пресс-службы компании, аудитор был выбран во время проведения открытых тендерных торгов.

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«Компания проведет аудит финансовой отчетности НАК «Нафтогаз Украины» и ее филиалов за 2014 г., ежеквартальный и годовой аудит финансовой отчетности за 2015 г., а также аудит бухгалтерского и налогового учета», - говорится в сообщении «Нафтогаза».

Согласно сообщению, стоимость услуг компании Deloitte составляет 2,28 млн грн. Срок действия договора – до 1 июля 2016 г.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

«Нафтогаз Украины» в 2013 году увеличил чистый убыток на 14% - до 12,521 млрд грн с 10,968 млрд грн в 2012 году.

Deloitte – ведущая международная компания, которая входит в четверку крупнейших аудиторских фирм мира и оказывает услуги в сфере аудита, налогообложения, консультационного сопровождения транзакций корпоративных финансов, управления рисками и консультирования по вопросам налогообложения и права, а также других вопросов, связанных с ведением бизнеса.

Ранее УНИАН сообщал, что Кабмин докапитализирует «Нафтогаз» на 31,5 млрд гривень за счет выпуска долговых бумаг.