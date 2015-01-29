В НБУ уверены, что смогут вернуть выданные неплатежеспособным банкам кредиты

Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель директора Генерального департамента банковского надзора НБУ Константин Раевский.

«В марте, апреле и мае прошлого года банковская система находилась на грани коллапса. То есть, если бы Нацбанк прекратил тогда рефинансирование банков и стабилизационное кредитование, система могла просто рухнуть», - сказал Раевский.

По его словам, присутствовавшие в НБУ международные советники рекомендовали даже больший объём рефинансирования. «Была такая фраза – «вы обязаны кредитовать даже под котов и собак», - добавил Раевский.

Чиновник уверен, что Национальный банк сможет вернуть выданные кредиты, включая неплатежеспособные банки. «Каждый кредит рефинансирования и стабилизационный кредит выдается под соответствующее обеспечение, которое в любом случае Национальному банку эти средства возместит, даже если банк попал во временную администрацию или ликвидацию. То, что было выдано в виде стабилизационного кредита, обеспечено соответствующим залогом, и ликвидатор или временный администратор Национальному банку эти деньги вернет», - пояснил он.

На вопрос, почему кредиты не возвращаются на стадии временной администрации, Раевский ответил, что Фонд гарантирования вкладов физлиц в рамках законодательства в течение трех-четырех месяцев ищет потенциального инвестора для банка. «Если появляется потенциальный инвестор у банка, он его выкупает, и, соответственно, вопросы с возвратом рефинансирования закрываются сами собой. Если же фонд не находит инвестора и пускает банк в ликвидацию, просит Национальный банк отобрать лицензию, то в таком случае первоочередная задача ликвидатора – рассчитаться с физическими лицами до 200 тысяч (гривен) за счет фонда и вернуть Национальному банку за счет реализации залога рефинанс», - отметил замдиректора Генерального департамента банковского надзора.

По его словам, НБУ может вернуть свой кредит у ликвидируемого банка вне очереди. «Национальный банк вне очереди. По закону, кредиты, обеспеченные залогом, идут вне очереди. Также как и вкладчики до 200 тысяч», - пояснил Раевский.

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Как сообщал УНИАН, в 2014 году по сравнению с 2013 годом НБУ увеличил объем рефинансирования банков в 3 раза - до 222,3 млрд грн, что стало максимальной суммой после 169,5 млрд грн в кризисном 2008 году.

В том числе НБУ выдал кредиты рефинансирования на срок свыше 30 календарных дней на общую сумму 115,613 млрд грн 75 банкам. Среди получателей этих кредитов есть 16 банков, которые впоследствии были признаны неплатёжеспособными, и в настоящее время в них осуществляется временная администрация или ликвидация.

По месяцам наибольший объем предоставленных НБУ кредитов приходится на февраль, март и апрель 2014 года, когда банки получили 18,204 млрд грн, 22,755 млрд грн и 17,170 млрд грн соответственно.

Наиболее популярным обеспечением по предоставленным кредитам являются государственные облигации Украины, под залог которых банки получили 61,559 млрд грн.