Кризис заставил почти 80% россиян экономить на покупках - исследование

Об этом говорится в исследовании "Российский покупатель в новых экономических условиях", проведенном международной аналитической компанией Nielsen по итогам четвертого квартала 2014 года, передает ТАСС.

В четвертом квартале 2014 года сопоставимая по объемам корзина товаров стала стоить на 19% больше, чем кварталом ранее, пожаловались 70% человек, опрошенных Nielsen.

О необходимости экономить в новых экономических условиях заявили три четверти опрошенных (78%), при этом треть респондентов была вынуждена сократить объемы закупаемого продовольствия.

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Россияне, стремясь сократить хозяйственные расходы, в первую очередь планируют экономить на развлечениях вне дома (50%), покупке новой одежды (49%), а также коротких отпусках (46%).

Большинство опрошенных Nielsen (60%) считают, что российская экономика находится в рецессии.

Для сравнения, в предыдущем квартале об этом заявили 42% респондентов. Кроме того, каждый третий россиянин считает, что страна не выйдет из кризиса в ближайший год.

"Экономическая напряженность в России до начала ноября практически не отражалась на настроениях потребителей, но события на валютном рынке в конце года повергли их в шок и подорвали уверенность в собственном будущем", - считает управляющий директор Nielsen в Восточной Европе Кириакос Кириаку.

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Рост цен, который будет продолжаться в первой половине 2015 года, приведет к дальнейшему снижению покупательской способности населения. Таким образом, цена станет ключевым фактором при совершении покупки, а не удобство расположения магазина, уровень сервиса и приятные впечатления от шопинга, прогнозируют аналитики. Российские покупатели будут переключаться на дешевые бренды и отказываться от товаров не первой необходимости, уверены эксперты.

По итогам 3-го квартала 2014 года директор по работе с розничными сетями Nielsen в Восточной Европе Илона Лепп отмечала, что каждый четвертый покупатель в России в третьем квартале 2014 года стал чаще делать покупки в магазинах низких цен. Исходя из предварительных итогов российских ритейлеров за 2014 год, переток покупателей из супермаркетов и гипермаркетов в дискаунтеры в 4-м квартале продолжился. В частности, X5 Retail Group заявила о росте трафика в магазинах "Пятерочка", а "Дикси" сообщила о заметном росте продаж в магазинах формата "у дома".

Исследование Nielsen проводилось с 2 по 10 декабря 2014 года. Было опрошено более 1 тыс отобранных по половозрастным квотам онлайн-респондентов из Москвы, Санкт- Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Самары и других городов.

Ранее УНИАН сообщал, что реальные доходы россиян по итогам года сократились впервые за 15 лет.