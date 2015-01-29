Гонтарева обещает очистить банковскую систему от «олигархических» схем

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка со ссылкой на встречу Гонтаревой с министром финансов Соединенных Штатов Америки Джейкобом Лью.

"Мы планируем создать условия, которые сделают невозможным возврат к этим схемам", - цитируются в сообщении слова Гонтаревой.

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Глава НБУ подчеркнула, что и в дальнейшем будет придерживаться курса реформ, которые в перспективе должны создать благоприятную почву для развития устойчивой банковской системы Украины.

По ее словам, для завершения начатого процесса очистки банковской системы важна имплементация пакета реформ в законодательное поле, в частности, изменений в законы Украины "О Национальном банке Украины", "О банках и банковской деятельности", а также Гражданского и Уголовного кодексов Украины.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в 2014 году признал неплатежеспособными 33 банка, в которые Фонд гарантирования ввел временные администрации. В 2015 году временные администрации были введены в 3 банка. Национальный банк Украины за отмывание денег будет ликвидировать банки по ускоренной процедуре, отбирая у них лицензии.