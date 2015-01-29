Гривня закрыла межбанк на отметке 16,40 за доллар
18:13, 29 января 2015Финансы
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В четверг, 29 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне открытия торгов - 16,20/16,40 грн/долл.
Котировки гривни к евро составили 18,37/18,60 грн/евро / Фото УНИАН
Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка, отметив, что сделки проходили активно.
По словам собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро закрылись на уровне 18,37/18,60 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2350/0,2380 грн/рубль.
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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 17:00 составил 16,09 грн/долл., к этому часу было заключено 233 соглашения, объем торгов составил 268,91 млн долл.
Напомним, вчера гривня на межбанке снизилась до 16,37 за доллар.
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