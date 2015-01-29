Гривня закрыла межбанк на отметке 16,40 за доллар

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка, отметив, что сделки проходили активно.

По словам собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро закрылись на уровне 18,37/18,60 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2350/0,2380 грн/рубль.

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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 17:00 составил 16,09 грн/долл., к этому часу было заключено 233 соглашения, объем торгов составил 268,91 млн долл.

Напомним, вчера гривня на межбанке снизилась до 16,37 за доллар.