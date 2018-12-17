Поступления единого соцвзноса выросли на четверть

В ноябре поступления ЕСВ составили 18,6 млрд грн, что больше показателя ноября 2017 года на 17%.

Поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) в январе-ноябре этого года увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25,7%, или на 41,4 млрд грн, - до 202,3 млрд грн.

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Как сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы Украины (ГФС), в частности, только в ноябре поступления ЕСВ составили 18,6 млрд грн, что больше показателя ноября 2017 года на 17%.

В пресс-службе подчеркнули, что единый взнос автоматически распределяется Государственной казначейской службой Украины по видам общеобязательного государственного социального страхования и перечисляется по назначению - на счета, открытые в Государственной казначейской службе на имя фондов общеобязательного государственного социального страхования и пенсионного страхования.

Как сообщал УНИАН, в ноябре Кабинет министров предложил Верховной Раде увеличить максимальную базу начисления единого социального взноса до 25 минимальных заработных плат с 15 (до 104 тыс. грн с 55,8 тыс. грн) и ввести регрессивную шкалу размера оплаты ЕСВ.

Сразу после этого Европейская Бизнес Ассоциация выступила против "избирательного увеличения" налоговой нагрузки на добросовестных налогоплательщиков.

Министерство экономического развития и торговли также высказалось против данной инициативы, так как она противоречит логике налоговых реформ, которые проводятся в стране со времен Евромайдана.

Поступления ЕСВ в январе-ноябре 2017 года составили 160,9 млрд грн.