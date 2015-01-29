Украина должна придерживаться процедур ВТО при введении пошлин на импорт - Томбинский

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил глава представительства ЕС в Украине Ян Томбинский.

«Насколько я знаю, эти процедуры ВТО (касающиеся согласования импортных пошлин – УНИАН) не были закончены. Мы все понимаем сложную ситуацию с платежным балансом, но процедуры необходимо придерживаться», - сказал Томбинский.

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Также европейский чиновник отметил, что решение о введении пошлин является временной и оправданной в сложной экономической ситуации мерой, которая все же требует согласования с международными институтами.

Ранее УНИАН сообщал, что ЕС пока не дал согласия на введение Украиной дополнительных пошлин на импорт.

Также сообщалось, что Верховная Рада 28 декабря приняла закон о мерах по стабилизации платежного баланса (№1562), который предусматривает временное, сроком на 12 месяцев, введение дополнительных импортных пошлин на 100 товарных групп (по ставке 5-10%), что позволит увеличить доходы бюджета на 17,6 млрд грн. Во время обсуждения этого законопроекта, внесенного правительством, премьер-министр Арсений Яценюк отметил, что импортный сбор вводится только после соответствующих консультаций с представителями ЕС.

Закон уже вызвал критику со стороны бизнес-среды и экспертов, которые отмечают, что в случае его введения Украина нарушит сразу несколько взятых перед ЕС обязательств. В частности, речь идет о статье 30 Соглашения об ассоциации, Регламенте о предоставлении автономных торговых преференций, обязательствах, взятых в рамках Меморандума о предоставлении макрофинансовой помощи. Также этот закон должен быть согласован с Международным валютным фондом.