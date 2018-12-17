Из банка «Стандарт» вывели почти миллиард гривень - бывший владелец объявлен в розыск

Кредиты были выданы подконтрольным субъектам хозяйствования с признаками фиктивности.

Владельцы и должностные лица ликвидируемого банка «Стандарт» в течение двух лет до банкротства финучреждения, с 2013 по 2015 год, в результате незаконной выдачи кредитов вывели из банка 903,8 млн грн активов.

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Как сообщается на сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц, кредиты были выданы подконтрольным субъектам хозяйствования с признаками фиктивности, после чего перечислялись на счета предприятий с также признаками фиктивности и подставных физлиц для конвертации в наличные и снятия в кассах банков, оплаты по фиктивным валютным контрактам.

Средства по кредитным договорам предоставлялись без обеспечения с условием своего рода «отложенного» предоставления обеспечения в срок до конца месяца, и впоследствии обеспечение оформлялось «на бумаге», а уже в первые дни следующего месяца это обеспечение освобождалось банком от обременения.

По информации фонда, при заявленной «на бумаге» балансовой стоимости активов банка в более 892 млн грн их оценочная стоимость оказалась в 20 раз ниже – на уровне 41 млн грн. На начало ноября 2018 года Фонд гарантирования выплатил вкладчикам банка 492,1 млн грн гарантированного возмещения, а общая сумма подтвержденных требований кредиторов составила 552,3 млн грн.

Также сообщается, что по факту противоправных действий бывших владельцев и должностных лиц банка в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершенных уголовных правонарушениях и объявлены подозрения начальнику управления активных операций и исполняющему обязанности главы правления.

Кроме того, объявлено подозрение бывшему владельцу банка, он объявлен розыск и получено разрешение суда на его задержание. Проводится розыск, в том числе, путем средств «Интерпола».

Справка УНИАН. Банк «Стандарт» (г. Киев) работал на рынке Украины с 2008 года и входил в группу небольших финучреждений по активам. По информации банка, его основным владельцем является глава наблюдательного совета банка Виталий Таран, владеющий акциями банка через компанию «Медиа имидж», а также совокупно 6 юридических лиц, доля каждого из которых менее 10% уставного капитала.

Фонд гарантирования ввел временную администрацию в банк «Стандарт» в феврале 2015 года, а в июне 2015 года начал его ликвидацию.