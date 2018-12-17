В оккупированном Симферополе в полтора раза подорожала «новогодняя» продуктовая корзина

Подорожали мясо и рыба для горячих блюд и салатов, выросла стоимость масла, майонеза, хлеба и яиц.

За минувший год в оккупированном Россией Симферополе более чем на 50% подорожал набор продуктов для новогоднего стола.

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Об этом сообщает «Крым.Реалии», ссылаясь на подконтрольный РФ Крымстат.

Так, минимальная стоимость набора продуктов в декабре 2017 года составила 2258 рублей (около 940 грн – ред.), а максимальная – 17 649 рублей (около 7400 грн – ред.).

Пои этом, по состоянию на декабрь 2018 года минимальная цена продуктовой корзины составила 3524 рубля (около 1470 грн), максимальная – 17 733 рубля (около 7500 грн.).

Таким образом, по данным Крымстата, стоимость набора продуктов для новогоднего стола выросла на 54%.

Отмечается, что подорожали также мясо и рыба для горячих блюд и салатов. По сравнению с прошлым годом подорожала курица (92 и 132 рублей, максимальная – 250 и 355 рублей), вареная колбаса (650 и 770 рублей, минимальная стоимость упала со 169 до 130 рублей), соленая сельдь (135 и 139 рублей, 333 и 470 рублей), сырокопченая колбаса (1599 и 1695 рублей, минимальная стоимость упала с 524 до 437 рублей) и шпроты.

Также выросла стоимость масла, майонеза, хлеба и яиц. При этом в данных Крымстата указано, что цена на сыр, в том числе на дорогие сорта, упала на 400 рублей.

Подешевели икра лососевых рыб (383 и 231 рубль, 1006 и 998 рублей) и крабовые палочки (25 и 35 рублей, 149 и 130 рублей).

По данным исследования, цены на фрукты и безалкогольные напитки держатся на приблизительно одинаковом уровне.

Напомним, в 2016 году премьер-министр РФ Медведев во время встречи с жителями оккупированного Россией Крыма заявил, что решение об очередной индексации пенсий в стране не принималось, поскольку на это нет денег.

"Просто нет денег. Найдем деньги – будет индексация. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья". Эти слова российского премьера стали интернет-мемом.