МВФ может понизить прогнозы роста мировой экономики на фоне торговой войны Китая и США

МВФ в октябре снизил прогноз роста глобальной экономики в 2018 и 2019 годах до 3,7 процента с 3,9 процента, ожидавшихся в июле.

Торговые трения между Китаем и США уже оказывают отрицательное воздействие на деловую уверенность и инвестиции в Азии, сообщил высокопоставленной представитель Международного валютного фонда, предупредив, что в январе МВФ может вновь понизить прогнозы роста глобальной экономики.

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Чанюн Ри, директор департамента МВФ по Азиатско-Тихоокеанскому региону, сказал, что в числе стран региона, которые сильнее других пострадают от торговой войны, могут оказаться Япония и Южная Корея, учитывая их зависимость от экспорта в Китай.

“Инвестиции гораздо слабее, чем ожидалось. В моем понимании, канал доверия уже оказывает влияние на глобальную экономику, особенно на азиатские экономики”, - сказал Ри в интервью Рейтер в понедельник.

“Мы ожидаем, что глобальные темпы роста будут немного медленнее, чем мы прогнозировали в октябре”.

МВФ в октябре снизил прогноз роста глобальной экономики в 2018 и 2019 годах до 3,7 процента с 3,9 процента, ожидавшихся в июле, из-за потенциальных последствий торговой войны Китая и США.

Рост ВВП Азии, как ожидается, замедлится до 5,4 процента в 2019 году по сравнению с 5,6 процента, прогнозируемых на 2018 год.

По словам Ри, есть вероятность, что МВФ в январе пересмотрит прогнозы экономического роста в сторону понижения, учитывая признаки замедления не только в Азии, но и в Европе и США.

“Неопределенность настолько сильная... неопределенность означает, что есть как повышательный потенциал, так и понижательный риск. В данный момент мы полагаем, что понижательный риск несколько выше”, - сказал он.