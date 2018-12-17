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НБУ прогнозирует рекордную прибыль банковской системы Украины

14:51, 17 декабря 2018
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в ходе брифинга.

"По результатам 2018 года сектор получит прибыль. И, по нашим предварительным оценкам, эта прибыль может стать рекордной за более чем 10 лет",- сказала она.

Рожкова напомнила, что за 10 месяцев текущего года банки в Украине получили около 15 миллиардов гривень прибыли.

"Мы прогнозируем, что прибыльность банковского сектора будет расти и в следующем году. В первую очередь, это связано с завершением работы по очистке балансов - по признанию плохих кредитов, формированию резервов, докапитализации. В будущем значительных расходов на резервы мы не предусматриваем", - добавила она.

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Теги: #банковская система#банковская система Украины