НБУ прогнозирует рекордную прибыль банковской системы Украины

Как считают в НБУ, прибыльность банковского сектора будет расти и в следующем году.

Национальный банк прогнозирует по итогам 2018 года рекордный показатель прибыли банковской системы Украины, за срок более 10 лет.

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Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в ходе брифинга.

"По результатам 2018 года сектор получит прибыль. И, по нашим предварительным оценкам, эта прибыль может стать рекордной за более чем 10 лет",- сказала она.

Рожкова напомнила, что за 10 месяцев текущего года банки в Украине получили около 15 миллиардов гривень прибыли.

"Мы прогнозируем, что прибыльность банковского сектора будет расти и в следующем году. В первую очередь, это связано с завершением работы по очистке балансов - по признанию плохих кредитов, формированию резервов, докапитализации. В будущем значительных расходов на резервы мы не предусматриваем", - добавила она.