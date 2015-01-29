Россиянам могут запретить брать валютные кредиты
Депутаты Госдумы РФ внесли на рассмотрение парламента законопроект, который предлагает запретить предоставление кредитов в иностранной валюте физическим лицам, не осуществляющим предпринимательскую деятельность.
"Учитывая нынешнюю ситуацию, сложившуюся с ипотечными заемщиками, которые вследствие девальвации рубля не могут погасить свои обязательства перед банками, государство просто обязано застраховать своих граждан в будущем от подобных рисков на валютном рынке и на законодательном уровне запретить выдачу валютных кредитов физическим лицам", - говорится в пояснительной записке, передает Reuters.
Текст документа размещен на официальном сайте палаты, он предлагает поправки в Гражданский кодекс, в закон о валютном регулировании и контроле и в закон о потребительском кредите.
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Автор законопроекта - депутат Андрей Озеров из фракции "Справедливая Россия", которая в декабре уже пыталась поправить валютное регулирование, предложив вернуть обязательную продажу экспортной выручки.
Минфин и Центробанк тогда высказались резко против законопроекта, а аналитики назвали вредным сам факт появления этого документа в условиях повышенной нервозности на валютном рынке.
Новая инициатива депутатов, по их мнению, снизит валютные риски населения в условиях отсутствия гарантий стабильности курса рубля и защитит граждан "от разорения при ипотечном кредитовании в иностранной валюте".
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"Положения законопроекта не распространяются на субъекты предпринимательской деятельности и не повлияют на деловую активность российского бизнеса", - говорится в пояснительной записке.
Центробанк РФ уже поучаствовал в решении проблем валютных ипотечников, вышедших в конце года на улицы с требованиями облегчить бремя валютных кредитов.
В своем январском письме регулятор рекомендовал банкам перевести валютную ипотеку в рубли, используя курс по состоянию на начало октября 2014 года и применяя ставки, сопоставимые с рублевыми кредитами.
По данным ЦБР, из общего объема ипотечных кредитов в 3,4 триллиона рублей на валютную ипотеку приходится около 3,5 процента или около 117 миллиардов рублей по состоянию на 1 ноября 2014 года.
Ранее УНИАН сообщал, что просроченные кредиты россиян к началу декабря превысили 881 миллиард рублей.