Банкиры обеспокоены переводом силовых структур на обслуживание в госбанки

Об этом сообщили журналистам представители банков в ходе круглого стола.

По словам замглавы правления «УкрСиббанка» Константина Лежнина, в отношении структур Минобороны идет «жесткий прессинг» для их перевода в госбанки. «Зарплаты переводятся в госбанки, кредиты остаются в коммерческих банках, их обслуживание существенно ухудшается, Нацбанк и правительство делают вид, что ничего не происходит», - сказал он.

По словам банкира, на сегодняшний день коммерческими банками выдано порядка 30 млрд грн кредитов работникам бюджетной сферы, которые обычно обслуживаются за счет поступлений зарплаты, поэтому перевод госструктур в госбанки приводит к резкому перекосу в платежной дисциплине по кредитам и дополнительным рискам банковской системы.

Читайте такжеБанкиры договорились с Нацбанком пока не менять правила игры на валютном рынке

«Документ, выпущенный правительством, не является документом как таковым, поскольку исполнительная власть имеет определенную номенклатуру актов, выпуская которые, она управляет государством. Протокольные поручения одного вышестоящего чиновника - это ничто. Это произвол», - подчеркнул советник главы правления «ПриватБанка» Виктор Лисицкий.

Замглавы правления государственного «Ощадбанка» Антон Тютюн не согласился с обвинениями в нечестной конкуренции и отметил, что обслуживание силовиков в госбанках в условиях военных действий в стране целесообразно для неразглашения военной тайны и персональных данных силовиков.

Читайте такжеВ ноябре украинские банки потеряли почти 9 млрд гривень

«Отбор банков для обслуживания госпредприятий должен быть более жестким. Это не тот список банков, который сейчас утвержден и висит на сайте Минфина, где около 60 банков, из которых уже несколько в стадии ликвидации. Безусловно, это должен быть более жесткий отбор с более четкими критериями», - сказал он.

Исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова сообщила, что ассоциация пыталась создать по этому вопросу рабочую группу при участии НБУ и Минфина. «Консенсуса по поводу создания рабочей группы не было, и мы обратились в профильный комитет Верховной Рады. Есть поддержка банковского сообщества, и если вопрос нужно выносить и решать на уровне законодательства, то комитет готов выступить с соответствующей инициативой», - сказала она.

Как отметил замдиректора Генерального департамента банковского надзора НБУ Константин Раевский, если выбрать ряд банков и сказать, что этим банкам можно доверять, то для рынка это будет означать, что другим банкам доверять нельзя, а это может привести к непредсказуемым последствиям. По его словам, Национальный банк рекомендует госпредприятиям при выборе банка прежде всего руководствоваться критериями надежности финучреждения, а не формой собственности. «У Национального банка подход один – чтобы госпредприятия обслуживались в стабильных, надежных банках», – сказал Раевский.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года правительство протокольными решениями обязало ряд силовых структур перевести подконтрольные организации на расчетно-кассовое обслуживание в государственные банки.

Позднее первый замглавы НБУ Александр Писарук сообщил, что Национальный банк совместно с Министерством финансов разрабатывает четкие критерии отбора банков для обслуживания государственных предприятий и под эти критерии, помимо государственных, будут подпадать и частные банки.

Согласно последним данным Министерства финансов, к уполномоченным банкам для выплаты зарплат бюджетникам относятся 64 коммерческих банка, включая крупнейшие финучреждения.

В ноябре Минфин по запросу УНИАН сообщил, что разработал проект постановления о новых требованиях к банкам, обслуживающим зарплатные проекты бюджетных учреждений, который предусматривает лишение банка такого права в случае невыполнения новых требований в трехмесячный срок, однако документ до сих пор не обнародован.

По мнению участников рынка - крупнейших банков, при выборе банка для обслуживания зарплатных проектов бюджетных учреждений нужно руководствоваться прозрачными рыночными принципами и прежде всего пожеланиями клиента-госпредприятия.