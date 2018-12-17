Юрист компании Fieldfisher Арик Асланян: Иск "ПриватБанка" был искусственно сконструирован так, чтобы подвести под юрисдикцию английских судов

В конце ноября Высокий суд Лондона решил, что у него нет юридических оснований рассматривать дело по иску национализированного в 2016 году "ПриватБанка" к его экс-собственникам – украинским бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. Новые руководители уже государственного "ПриватБанка" обвиняли бывших акционеров в "выведении" средств из этого финансового учреждения и пытались добиться ареста активов бизнесменов. Суд не согласился с позицией "ПриватБанка" и решил отменить в полном объеме приказ о "заморозке" активов по всему миру, а также отказал банку в немедленном разрешении подать апелляционную жалобу против этого решения.

- Сформулируйте, пожалуйста, основные тезисы в решении Лондонского суда?

- Английский суд установил, что у него нет юрисдикции рассматривать иск против господина Игоря Коломойского и господина Геннадия Боголюбова, и поэтому дело "ПриватБанка" не будет слушаться в Великобритании.

Иск "ПриватБанка" был преднамеренно "искусственно сконструирован" так, чтобы подвести их под юрисдикцию английских судов. Таким образом, имело место преднамеренное, серьезное и существенное нераскрытие информации и введение в заблуждение со стороны банка, когда он представлял свои аргументы суду в декабре 2017 года во время слушания, на котором не присутствовал ни один из ответчиков (такое слушание называется "ex parte", или "слушание без уведомления ответчика"). В результате, суд решил отменить приказ о заморозке активов по всему миру, и, в то же время, отказал банку в немедленном разрешении подать апелляционную жалобу против этого решения.

Суд также установил, что у этого банка нет "достаточно обоснованного для рассмотрения" иска в отношении всей суммы в 1,9 миллиарда долларов США, изначально заявленной в иске против ответчиков, и что максимальная сумма, на которую мог претендовать банк, не превышает 515 миллионов долларов США.

- Зачем "ПриватБанку" нужно было "сконструировать" иск в Великобритании?

- Причина, по которой "ПриватБанк" искусственно сконструировал иск заключается в том, что он хотел воспользоваться "ядерным оружием" английского процессуального права, а именно возможностью заморозки активов ответчиков по всему миру. Очевидно, судья понял, что стратегия заключалась именно в этом, и пришел к выводу, что банк ввел суд в заблуждение в декабре 2017 года.

- Скажите, пожалуйста, был ли судом отменен приказ о заморозке активов или он все еще действует?

- Суд постановил отменить приказ о заморозке активов в полном объеме. Однако временно приказ все еще остается в силе до тех пор, пока не будет принято решение Апелляционным судом по ходатайству банка о получении разрешения подать апелляционную жалобу по ряду вопросов, в отношении которых судья первой инстанции отказался выдать такое разрешение. Судья отказался дать банку разрешение подать апелляционную жалобу на решение о снижении суммы иска до 515 миллионов долларов США и об отмене заморозки активов, а также на том основании, что его решение якобы не было достаточно мотивировано.

Важно отметить, что апелляция по вопросу отмены заморозки активов – это не то же самое, что апелляция банка по вопросу юрисдикции, по которому он получил разрешение подать апелляцию, поскольку это спорный вопрос права.

Одним из вариантов развития событий – это отказ Апелляционным судом банку в разрешении подать апелляционную жалобу на решение об отмене заморозки активов. В этом случае, приказ о заморозке активов господина Коломойского прекратит свое действие.

Разумеется, мы ожидаем, что Апелляционный суд полностью поддержит решение суда первой инстанции. Никто не должен иметь право использовать судебную систему Великобритании в искусственных целях.

- Прокомментируйте сообщения в прессе о том, что Лондонский суд установил факт мошенничества со стороны ответчиков. Так ли это?

- После публикации решения суда "ПриватБанк" сделал ряд неточных и недостоверных заявлений.

В частности, председатель правления "ПриватБанка" Петр Крумханзл, публично заявил: "Понятно, что судья не сомневался в том, что бывшие акционеры несут ответственность за многомиллиардные мошеннические действия в банке".

Ничего подобного судья не говорил. Хотя Судья Фанкорт сделал несколько общих замечаний о представленных ему банком материалах, он очень осторожно использовал выражение "мошенничество, совершенное кем-то", когда ссылался на якобы совершенное мошенничество.

Судья отдельно подчеркнул в качестве пояснения, что его замечания по этому вопросу "являются не окончательным установлением фактов, а наблюдениями". Таким образом, господин Крумханзл не прав.

- Суд не принимал никаких решений по существу иска. Если предполагаемая апелляционная жалоба банка будет удовлетворена, слушание дела по существу состоится через три-четыре года. Настоящее решение принималось не по существу требований банка, а только по вопросам юрисдикции и отмены приказа о заморозке активов.

- Правда ли, что господин Коломойский признался в мошенничестве или, по крайней мере, что банку был нанесен ущерб в сумме 248 миллионов долларов США?

- Абсолютно не правда. Ответчики не делали никаких признаний в мошенничестве или в нанесении ущерба "ПриватБанку".

Они лишь согласились, что у банка есть "достаточно обоснованный для рассмотрения иска" [по-английски, "good arguable case"] в отношении весьма небольшой части иска банка. Однако "достаточно обоснованный для рассмотрения иск"– очень низкий порог в английском праве.

- Что значит "достаточно обоснованный для рассмотрения иска", и что все-таки признал Игорь Коломойский?

- Для того, чтобы иск истца был "достаточно обоснованным для рассмотрения", истцу следует всего лишь продемонстрировать, что иск "подкрепляется аргументами, которые убедительнее просто серьезных аргументов", а не то, что иск будет удовлетворен с той или иной долей вероятности.

Адвокат "ПриватБанка" господин Смит в ходе слушаний признал, что у ответчиков таким же образом есть "достаточно обоснованные для рассмотрения" аргументы, что против них вообще не могло быть иска.

Судья, в действительности, признал, что три четверти суммы иска "ПриватБанка" и близко не отвечали (очень низкому) стандарту "достаточно обоснованного для рассмотрения иска", так эта часть иска вообще не могла быть никак аргументирована. Серьезное преувеличение «ПриватБанком» уровня возможных исковых требований – одна из причин, по которой суд отменил заморозку активов.

Если коротко, то наш клиент принял лишь факт того, что у банка есть аргументы, которые могут быть представлены суду в виде иска (на общую сумму не более 248 миллионов долларов США). Но сначала ответчики должны предоставить доводы против этих аргументов, и только после этого суд вынесет решение, и мы уверены, что суд решит в пользу господина Коломойского.

Опять-таки, ответчики утверждают, что никакого мошенничества не было, и что банку не был причинен ущерб.

Судья заявил, что "имело ли место такое мошенничество с участием кого-то из ответчиков, это должен будет решить суд где-то когда-то". В своем решении он неоднозначно указал, что такой суд не должен проходить в Великобритании.

- Значит ли это, что ответчики выиграли по всем пунктам?

- Да, полностью, и это подтверждается решением суда о компенсации юридических расходов.

Суд присудил ответчикам возмещение их расходов по принципу "индемнити". «ПриватБанку» нужно сделать предварительный платеж ответчикам в размере 7,5 млн. фунтов стерлингов, но окончательная сумма может быть порядка 14 млн. фунтов стерлингов.

Принцип "индемнити" отражает тот факт, что ответчики выиграли по всем пунктам. Этот принцип означает, что при определении суммы расходов, которую банк должен заплатить в пользу выигравших сторон, на самом банке лежит бремя доказывания того, что расходы, понесенные выигравшими сторонами, неразумно высокие. Это обычно означает, что в конечном случае выигравшие стороны, вероятнее всего, получат компенсацию своих расходов в большем размере, чем если бы расходы определялись по стандартному принципу.

- Давайте перейдем к другой теме. Было ли какое-либо развитие по делу в Лондонском международном арбитражном суде против государственного энергохолдинга "Нафтогаз Украины" в части ключевых положений акционерного соглашения крупнейшей нефтедобывающей компании Украины "Укрнафта"?

- Да. Арбитры в данном деле недавно вынесли решение о возмещении юридических расходов. Арбитры постановили, что "Нафтогаз" должен оплатить 75% расходов истцов.

Вслед за успешным рассмотрением дела против "Нафтогаза" юридическая компания Fieldfisher добилась получения решения о возмещении расходов на сумму более 3 000 000 фунтов стерлингов от имени своих клиентов - истцов в разбирательстве в ЛМАС. Данное решение подтверждает, что истцы выиграли в вопросе о действительности акционерного соглашения, в то время, как "Нафтогаз" проиграл, пытаясь оспорить его юридическую силу. При вынесении решения арбитры приняли к сведению, среди прочего, соотношение успеха и поражения в исходе дела и в отдельных вопросах и посчитали, что "выигравшая сторона" – это "сторона, которая выиграла процесс в целом". На этом основании арбитры согласились с позицией истцов в том, что истцы получили желаемый результат, а "Нафтогазу" не удалось получить того, чего он хотел. Арбитры решили, что у них есть юрисдикция на рассмотрение исков на основании арбитражной оговорки в акционерном соглашении, и отказались признать акционерное соглашение в целом недействительным или не подлежащим принудительному исполнению.

- Разве ранее в этом году некоторые СМИ не сообщали о том, что Нафтогаз выиграл в этом арбитраже?

- Да, действительно, сообщали, и это было достаточно дерзким искажением действительности. Решение арбитров о возмещении юридических расходов подтверждает, что именно истцы были выигравшей стороной.

С момента вынесения частичного арбитражного решения в апреле 2018 года, в котором арбитры подтвердили действительность акционерного соглашения, "Нафтогаз" сделал ряд ложных и вводящих в заблуждение заявлений в целях формирования у аудитории неверного представления об исходе данного арбитражного разбирательства. В частности, 27 апреля 2018 года "Нафтогаз" сделал официальное заявление о том, что "Лондонский арбитраж признал ключевые положения акционерного соглашения относительно "Укрнафты" такими, что не подлежат выполнению", что предполагает, что "Нафтогаз" успешно оспорил действительность акционерного соглашения. Эта новость была подхвачена многочисленными СМИ в Украине и за рубежом. Но это заявление искажает действительность.

УНИАН