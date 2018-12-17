Гройсман сообщил, когда Украина получит полмиллиарда евро от ЕС

Премьер отметил, что Украина планирует получить второй транш макрофинансовой помощи от ЕС в полмиллиарда евро в начале 2019 года.

Украина планирует получить второй транш макрофинансовой помощи от Евросоюза в размере 500 миллионов евро в начале следующего года.

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Об этом шла речь во время переговоров премьер-министра Владимира Гройсмана с вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом, передает пресс-служба правительства.

"Совместными усилиями нам удалось пройти путь к подписанию меморандума о взаимопонимании и кредитного соглашения, а также выделению первого транша макрофинансовой помощи в сжатые сроки. Мы ценим твердую и последовательную поддержку наших усилий по внедрению реформ. Приоритетами нашей совместной работы на ближайшую перспективу является углубление секторального сотрудничества в сфере цифровой экономики, энергетики и либерализации торговли", - цитирует Гройсмана пресс-служба Кабмина.

Домбровскис со своей стороны отметил, что стабилизация макрофинансовой ситуации в Украине стала стимулом в принятии решения о выделении Украине средств.

"Поэтому ЕС рассчитывает, что Украина и в дальнейшем сохранит темп реформ и уделит внимание точечным изменениям в налоговой, энергетической, общефинансовой и социальной сферах", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Европейский совет 26 июня окончательно утвердил Четвертую программу макрофинансовой помощи для Украины в размере 1 миллиарда евро.

На прошлой неделе Европейская Комиссия предоставила Украине первый транш макрофинансовой помощи номинальным объемом 500 миллионов евро в виде займа под процентную ставку 1,25% годовых с погашением в апреле 2033 года.