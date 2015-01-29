Российский рубль немного вырос к вечеру из-за повышения цен на нефть

Не в пользу рубля риски исхода из российских активов после ухудшения кредитного рейтинга РФ до "мусорного" статуса и неблагоприятные экономические перспективы России, передает Reuters.

В частности, ожидается снижение ВВП РФ на 4,2 процента в текущем году, одновременно опрошенные аналитики пересмотрели в сторону повышения рублевый курс доллара.

Дополнительным негативным фактором с середины недели выступает завершение январского налогового периода, с чем может быть связано снижение продаж экспортной валютной выручки.

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К 17.00 пара доллар/рубль расчетами "завтра" оценивалась в 68,83, что на 1,15 процента выше предыдущего закрытия.

Пара евро/рубль расчетами "завтра" к этому времени набрала почти 1,37 процента и торговалась вблизи отметки 77,95.

Центробанк в понедельник возобновил продажи валюты из средств Минфина после почти двухнедельной паузы, но в очень малых объемах - суммарно $60 миллионов за понедельник и вторник.

Подобные операции ЦБ проводит в нерегулярном режиме в качестве одной из мер стабилизации валютного рынка, объявленных в декабре, при этом регулятор с середины прошлого месяца не проводит собственных интервенций за счет продажи валюты из ЗВР, предпочитая давать валютную ликвидность в виде репо.

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В среду вечером Федеральная резервная система США по итогам двухдневного заседания сообщила, что американская экономика движется в правильном направлении, несмотря на турбулентность мировых рынков. Согласно прогнозам ряда чиновников и экономистов, повышение процентных ставок ФРС может произойти между июнем и сентябрем.

Итог заседания стал сюрпризом для части рыночных игроков, ожидавших сигналов о возможном переносе начала ужесточения политики ФРС на фоне мягкой политики других крупнейших мировых центробанков и в условиях снижения нефтяных цен, что привело к закрытию коротких долларовых позиций и продаже рискованных активов, набранных на подобных ожиданиях.

В четверг пройдет встреча министров иностранных дел стран ЕС, где будут обсуждаться пролонгация прежних санкций против России и введение новых на фоне возобновления боев на востоке Украины, а окончательное решение может быть принято 12 февраля на саммите Евросоюза.

В фокусе внимания российского валютного рынка и пятничный совет директоров Банка России, но вероятность снижения ключевой ставки при среднем прогнозе годовой инфляции 11 процентов большинство аналитиков оценивают как незначительную, ожидая смягчения политики ЦБ не ранее второго квартала.

Североморская смесь Brent к 17.00 дорожает почти на полтора процента, оценивается в $49,17 за баррель.

Пара евро/доллар дорожает на треть процента, торгуется вблизи отметки $1,1330.

Ранее УНИАН сообщал, что российский рубль упал ниже 69 за доллар.