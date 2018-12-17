Госбанки сейчас не нуждаются в докапитализации - НБУ

Однако им требуется реструктуризация.

Государственные банки Украины в настоящее время не нуждаются в докапитализации, однако им требуется реструктуризация.

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Об этом сообщила журналистам первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, ссылаясь на результаты диагностики финучреждений.

"По базовому сценарию - нет. Мы все таки настаиваем на реструктуризации", - сказала она.

По словам Рожковой, главная проблема этих банков – качество кредитных портфелей.

Согласно отчету НБУ по финансовой стабильности, представленному в ходе брифинга, в 2019 году регулятор проведет вторую ежегодную оценку устойчивости банков, включая оценку качества активов, а также стресс-тестирование для крупных банков.

Кроме того, Нацбанк планирует расширить перечень данных, которые банки должны будут публиковать на своих сайтах, включив в него результаты ежегодной оценки устойчивости, значение нового норматива ликвидности LCR, распределение кредитного риска по классам должников, распределение корпоративных кредитов по видам экономической деятельности, распределение вкладов физлиц по размеру и сумме возможного возмещения Фонда гарантирования вкладов.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк установил требования для обеспечения устойчивости банков, проходивших стресс-тестирование в рамках ежегодной оценки устойчивости в 2018 году.

Так, при недостатке капитала по итогам ежегодной оценки устойчивости с учетом результатов стресс-тестирования по базовому сценарию, банкам необходимо разработать программы докапитализации.

В случае дополнительной потребности в капитале по итогам стресс-тестирования по базовому сценарию на 2019-2020 годы и по неблагоприятному макроэкономическому сценарию на 2018-2020 годы банк должен разработать план реструктуризации, который необходимо выполнить до конца 2019 года.

При этом банк составляет план реструктуризации до 2019 года с учетом программы капитализации на 2018 год.

Государство через Министерство финансов владеет четырьмя из крупнейших по объему активов фунучреждениями – "ПриватБанк", "Укрэксимбанк", "Ощадбанк" и "Укргазбанк".