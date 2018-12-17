Украине в ближайшие 2 года предстоит выплатить $17 миллиардов долга - НБУ

В 2019 году государственные банки должны уплатить по еврооблигациям около 1,1 миллиарда долларов.

Плановые долговые валютные выплаты Украины с процентами в 2019-2020 годах составят 17 миллиардов долларов, поэтому ключевым вызовом следующего года будет привлечение достаточных ресурсов для рефинансирования внешних и внутренних обязательств.

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Об этом говорится в отчете Национального банка Украины о финансовой стабильности, опубликованном на сайте регулятора.

По информации НБУ, график выплат достаточно напряженный, но управляемый при условии продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом, и если Украина будет выполнять программу с МВФ, то риск недостатка финансирования существенно снизится.

Отмечается, что соглашение с Фондом открывает доступ к средствам других кредиторов, включая Евросоюз и Всемирный банк, кредиты которых будут направлены на финансирование потребностей бюджета.

В то же время, по оценкам НБУ, для полного покрытия потребностей в финансировании правительство будет вынуждено размещать еврооблигации и активно привлекать ресурсы на внутреннем рынке.

При этом в 2019 году государственные банки должны уплатить по еврооблигациям около 1,1 миллиарда долларов, включая проценты, и поскольку они являются крупнейшими покупателями внутреннего госдолга, спрос на гособлигации может претерпеть существенные изменения.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд предварительно согласовал с украинскими властями новую 14-месячную программу stand-by объемом 3,9 миллиарда долларов, которая подлежит утверждению Советом директоров Фонда 18 декабря.

Национальный банк Украины ожидает позитивного решения Совета директоров Международного валютного фонда и получения первого транша в рамках новой программы в размере от 1,4 до 1,9 миллиарда долларов до Рождества.

По оценкам экспертов, благодаря новой программе с МВФ Украина может привлечь до 8 миллиардов долларов финансирования от международных партнеров.