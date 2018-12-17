Во вторник в Украине подорожает валюта

Официальный курс НБУ на 18 декабря: 100 USD – 2788,6082 гривни; 100 EUR – 3162,5606 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 18 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2788,6082 (17 декабря – 2783,7123)

100 EUR – 3162,5606 (17 декабря – 3141,4193)

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Как сообщает УНИАН, сегодня, 17 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,87/27,90 гривни/доллар.

Текущие котировки на 1 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,62/31,63 гривни/евро.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 27,8863 гривни/доллар.