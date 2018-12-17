Во вторник в Украине подорожает валюта
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 18 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2788,6082 (17 декабря – 2783,7123)
100 EUR – 3162,5606 (17 декабря – 3141,4193)
Читайте такжеУкраине в ближайшие 2 года предстоит выплатить $17 миллиардов долга - НБУ
Как сообщает УНИАН, сегодня, 17 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,87/27,90 гривни/доллар.
Текущие котировки на 1 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,62/31,63 гривни/евро.
По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 27,8863 гривни/доллар.