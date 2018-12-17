Сотрудничество с МВФ положительно повлияло на банковскую систему Украины - Нацбанк

Завтра ожидается заседание совета директоров МВФ, и регулятор надеется на позитивное решение.

Национальный банк Украины отмечает положительное влияние возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом на банковскую систему страны.

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В частности, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в ходе брифинга отметила улучшение ожиданий банков и их клиентов.

"Этому способствует и то, что мы существенно продвинулись в нашей работе с Международным валютным фондом. Завтра мы ожидаем заседания совета директоров МВФ – надеемся на позитивное решение. Это тоже имело позитивное влияние на финансовый сектор", - сказала она.

Рожкова отметила, что введение военного положения в ряде областей Украины не повлияло на ликвидность банковской системы, и она продолжает расти.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд предварительно согласовал с украинскими властями новую 14-месячную программу stand-by объемом 3,9 миллиарда долларов, которая подлежит утверждению Советом директоров Фонда 18 декабря.