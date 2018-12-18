НБУ выпускает 5-гривневую монету, посвященную Киеву (фото)
09:01, 18 декабря 2018Финансы
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На монете изображены главные символы Киева - Парковый мост, Софийский собор, Парламент, а также каштановая ветка.
Иллюстрация REUTERS
С 20 декабря Национальный банк Украины вводит в обращение монету, посвященную Киеву.
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Об этом сообщает ТСН.uа.
"Новая памятная монета будет с символами столицы. В частности, на монете изображены главные символы Киева - Парковый мост, Софийский собор, Парламент, а также каштановая ветка", - говорится в сообщении.
фото bank.gov.ua
Как отмечается, ее номинал – 5 гривень, а тираж - 45 тысяч экземпляров.
Как сообщал УНИАН, в ноябре Национальный банк ввел в обращение в Украине шестиугольные монеты из серебра, входящих в набор "К 100-летию Национальной академии наук Украины" – "Эра мира", "Эра перемен", "Эра технологий", "Человек, время, пространство".
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