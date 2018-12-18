Сегодня МВФ примет решение о новой программе для Украины

Соответствующий вопрос по-прежнему значится в повестке дня заседания Совета.

Совет директоров Международного валютного фонда сегодня, 18 декабря, примет решение о новой 14-месячной программе stand-by для Украины объемом 3,9 миллиарда долларов.

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Соответствующий вопрос – об утверждении новой программы stand-by и аннулировании программы расширенного финансирования - по-прежнему значится в повестке дня заседания Совета директоров МВФ на сегодня, 18 декабря.

По прогнозам Национального банка, получение первого транша в рамках новой программы в объеме от 1,4 до 1,9 миллиарда долларов возможно до католического Рождества, или до 25 декабря.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд предварительно согласовал с украинскими властями новую 14-месячную программу stand-by объемом 3,9 миллиарда долларов в конце октября.

Среди предварительных условий для рассмотрения этого вопроса Советом Фонда были утверждение украинским парламентом государственного бюджета на 2019 год в соответствии с рекомендациями МВФ и повышение тарифов на газ и отопление для домохозяйств.

В конце ноября МВФ официально подтвердил отсутствие юридических ограничений относительно продолжения сотрудничества с Украиной после введения военного положения.