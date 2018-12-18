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Кабмин сегодня примет решение о разделении ГФС и таможни

11:42, 18 декабря 2018
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

Кабинет министров на сегодняшнем заседании планирует принять решение о начале реформы Государственной фискальной службы, которая подразумевает ее разделение на налоговое и таможенное направление.

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Об этом во время вступительного слова заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Мы сегодня примем решение о начале настоящей реформы Государственной фискальной службы с разделением на две части - налоговое направление и таможенное", - заявил премьер.

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Теги: #реформа таможни#реформа ГФС