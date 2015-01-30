Австралийский доллар упал до минимума 5,5 лет

Австралийский доллар поднялся до $0,7794 с отмеченного в четверг минимального с июля 2009 года уровня $0,7720. За январь австралийский доллар подешевел на 4,7% и завершит в минусе третий месяц подряд, пишет Рейтер.

"Падение австралийского доллара за последние сутки было ошеломляющим. Ожидания от совещания Резервного банка Австралии на будущей неделе все выше и выше", - сказал стратег Bank of New Zealand Райко Шариф.

Котировки фьючерсов на облигации предполагают 70-процентную вероятность того, что Резервный банк Австралии снизит процентные ставки с 2,5% на совещании 3 февраля. В начале недели такая вероятность оценивалась менее чем в 10%. В четверг Резервный банк Новой Зеландии сообщил о возможности снижения процентных ставок, хотя в декабре говорил о необходимости ужесточения политики.

Новозеландский доллар упал до четырехлетнего минимума $0,7235, а канадский доллар - до шестилетнего минимума 1,2678 за $1.

Курс евро к швейцарскому франку поднялся до 1,0464 франка на фоне слухов об интервенциях Швейцарского национального банка. Против доллара евро подорожал на 0,17% до $1,338, но за январь подешевел более чем на 6%.

Инфляция в еврозоне может оказаться ниже прогноза, так как потребительские цены в Германии в январе снизились впервые с 2009 года, когда в разгаре был мировой финансовый кризис.

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Курс доллара к иене снизился на 0,34% до 117,86 иены. Рынок ждет предварительный показатель ВВП США, который, по мнению аналитиков, вырос в четвертом квартале на 3%.