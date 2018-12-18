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Фонд гарантирования хочет в 2019 году завершить ликвидацию 40 банков

12:37, 18 декабря 2018
Финансы
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В следующем году планируется завешить ликвидацию 40 украинских банков / фото УНИАН

Фонд гарантирования вкладов физических лиц планирует в следующем году завершить ликвидацию 40 банков, переданных в его управление в период кризиса в 2014-2016 годов.

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Об этом сообщила заместитель директора-распорядителя фонда Светлана Рекрут на пресс-конференции.

"Это означает, что все кредиторские требования будут погашены, и на балансе банка не будет ни одного актива. То есть, мы продадим все, что есть", - сказала Рекрут.

При этом в фонде отметили, что некоторые кредиторы, включая фонд, не смогут в следующем году в полной мере удовлетворить свои требования к этим банкам по причине нехватки активов и длительности процесса взыскания убытков со связанных с финучреждениями лиц.

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Теги: #банковская система#ликвидация банков