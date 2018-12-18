Правительство продлило запрет на импорт российских товаров

Кабмин продлил ограничения до 31 декабря 2019 года.

Кабинет министров Украины продлил действие двух постановлений, предусматривающих ограничения на импорт продукции происхождением из России до 31 декабря 2019 года.

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Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

Как отмечается, постановления предусматривают полный запрет ввоза ряда товаров из РФ, а также продление действия таможенных ставок на некоторые товары из России, которые до 2015 года ввозились беспошлинно. Срок действия решений продлен до 31 декабря 2019 года с возможностью их продления в будущем.

Предусмотренные правительством меры были применены с целью противодействия установленным торговым ограничениям на импорт и транзит украинской продукции со стороны Российской Федерации для обеспечения защиты национальных интересов и украинского бизнеса.

Так, для некоторых российских товаров вместо нулевой ставки, действовавшей по соглашению об установлении режима свободной торговли между странами СНГ, со 2 января 2016 года для российских товаров действует так называемый режим «наибольшего благоприятствования» ВТО, предусматривающий применение высоких ставок ввозной пошлины.

Также правительство продлило действие принятого постановления, которое ввело запрет на импорт товаров из России, в частности: пищевой продукции (молочной продукции, чая, кофе, пива, алкогольных изделий), косметических средств личной гигиены (шампуней, гелей для душа, мыла), продукцию химической промышленности для сельского хозяйства (гербициды, фугнициды, инсектициды, родентициды), хлористого калия, а также железнодорожного оборудования (локомотивы, вагоны и путевое оборудование) и др.

Как сообщал УНИАН, Российская Федерация приостановила действие договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ с Украиной и ввела эмбарго на украинские товары с 1 января 2016 года. В частности, Россия запретила ввозить из Украины сыры, соль, молочные товары, рыбные консервы и другую продовольственную продукцию.

В ответ на ограничения украинское правительство 30 декабря 2015 года утвердило перечень запрещенных для ввоза в Украину российских товаров, суммарная стоимость импорта которых соответствует стоимости запрещенного РФ украинского экспорта.