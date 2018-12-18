Консолидация усилий гражданского общества даст возможность преодолеть системный кризис в Украине - Кинах

Стратегия будет сосредоточена на проблеме сокращения численности населения Украины, а также проблематике деиндустриализации.

Консолидация усилий гражданского общества, а также усовершенствование институтов власти даст возможность преодолеть системный кризис в Украине.

Об этом в ходе Национального форума «Трансформация Украины» заявил президент "Украинского союза промышленников и предпринимателей" (УСПП) Анатолий Кинах.

"Наше государство завершает 2018 год в условиях высоких вызовов и рисков, по сути одновременно защищая свой суверенитет, территориальную целостность, а также преодолевая системные кризисные явления. Для нас очень важно, что Национальный форум предложил чрезвычайно важную для Украины повестку дня, которая сформирована в первую очередь действиями структурированного гражданского общества страны, начиная с духовной и заканчивая безопасностью нашего государства. Национальный форум предложил повестку дня в формате совместной при участии Украины и международного общества Стратегии трансформации Украины", - заявил он.

По словам Кинаха, в рамках реализации Стратегии трансформации, согласно выводам международных и украинских экспертов, необходимо усовершенствовать систему государственного управления, институтов власти, "без которых самая современная стратегия имеет мало шансов на успех".

"Европейские эксперты называют Украину государством исполняющих обязанности. У нас годами нет министра аграрного комплекса, министра охраны здоровья, руководителя Фонда госимущества или стратегически важных госструктур, таких как «Укрзализныця», морские порты. Поэтому система государственного управления, институтов власти и в принципе формирования вертикали исполнительной власти является очень важной составляющей нашей стратегии. И, безусловно, все эти выводы нам необходимо задействовать в общенародном плане подготовки стратегии", - сообщил глава УСПП.

Он также подчеркнул, что в центре плана по реализации стратегии - консолидация усилий структурированного гражданского общества и тех институтов государства, которые несут прямую ответственность за результаты.

"Речь идет о необходимости существования в государстве постоянно действующего механизма общественного контроля мониторинга за исполнением планов стратегии, особенно в условиях в политическом смысле турбулентного 2019 года", - заявил Кинах.

По его словам, согласно выводам международных и отечественных экспертов, Стратегия будет сосредоточена на такой острой социальной и экономической проблеме как сокращение численности населения.

"Фактическая численность населения Украины в 2017 году в связи с высоким уровнем смертности и низким уровнем рождаемости сократилась на 192 тыс. человек. В 2018 году за 9 месяцев в среднем на 100 смертей в текущем году приходится 59 новорождённых. Фактическая численность за 9 месяцев сократилась на 169 тысяч. Это минимум 210 тысяч в год. За два года с карты Украины исчезают как минимум два областных центра. В связи с этим специалисты настоятельно рекомендуют максимально усилить борьбу за самое ценное в государстве – это человеческий, трудовой потенциал", - сказал глава УСПП.

Кинах также отметил необходимость изучения проблематики деиндустриализации в стране.

"Второй блок, который является очень важным, это проблематика деиндустриализации, которая охватывает все составляющие, включая гуманитарные и демографические. Нас предупреждают, что в случае сохранения тенденций превращения Украины в государство с сырьевым типом экономики наши проблемы и угрозы будут расти. Общий мировой вывод – сырьевая экономика никогда не может обеспечить необходимого количеств рабочих мест и необходимого уровня качества жизни граждан", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 22 июня участники Национального форума "Трансформация Украины" утвердили концепцию Стратегии Трансформации Украины.