Кабмин решил разделить ГФС на налоговую и таможенную службы

Конкурсы на занятие должностей руководителей новосоздаваемых служб проведут в течение трех месяцев после утверждения постановления Кабмина.

Кабинет министров одобрил с доработкой постановление о реорганизации Государственной фискальной службы путем разделения на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.

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Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, соответствующее решение было принято на заседании правительства во вторник.

Согласно сообщению, постановление предусматривает разделение ГФС на Государственную налоговую службу (в состав которой будут входить подразделения налоговой милиции) и Государственную таможенную службу, как отдельные центральные органы исполнительной власти.

Кабинет министров будет направлять и координировать деятельность этих служб через министра финансов, а для реорганизации ГФС создадут комиссию, которую возглавит заместитель министра финансов Сергей Верланов.

«Разделение ГФС на две службы является важным шагом на пути к построению качественной системы администрирования налогов и сборов. Реформа ГФС создаст основу для демилитаризации налоговых органов, улучшит качество сервисов, предоставляемых налогоплательщикам, повысит прозрачность и подотчетность работы налоговых и таможенных органов», - цитирует Верланова пресс-служба Минфина.

Как сказано в сообщении, конкурсы на занятие должностей руководителей новосоздаваемых служб проведут в течение трех месяцев после утверждения постановления Кабмина, которое учитывает рекомендации Международного валютного фонда и задачи, определенные среднесрочным планом приоритетных действий правительства до 2020 года.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 11 января отменил постановления об утверждении концепции реформирования системы органов государственной налоговой и таможенной политики и о реорганизации территориальных органов ГФС, принятые правительством 29 марта и 19 июля прошлого года. Комментируя решение, премьер-министр Владимир Гройсман назвал отмененную концепцию реформы ГФС «бессмысленной».

5 сентября в связи с началом работы по проведению конкурса на занятие вакантной должности руководителя Государственной фискальной службы, исполняющий обязанности главы ГФС Мирослав Продан уволился по собственному желанию.

В ноябре министр финансов Оксана Маркарова заявила, что обсуждение концепции реформирования Государственной фискальной службы находится на финальной стадии, а сама она предусматривает разделение службы по налоговому и таможенному направлениям.