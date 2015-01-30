Миссия МВФ продлила свою работу в Украине – источник

Миссия Международного валютного фонда продлила свою работу в Украине до конца следующей недели, сообщил УНИАН информированный источник в правительстве.

«Миссия продолжит работу до конца следующей недели», - сказал собеседник агентства.

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Как сообщал УНИАН, в середине января правительство Украины обратилось к Совету директоров МВФ с просьбой рассмотреть возможность утверждения новой программы сотрудничества с использованием механизма расширенного финансирования Extended Fund Facility (EFF), предполагающего выделение значительного объема средств на период до 4 лет. Решение о новой программе будет принимать Совет директоров МВФ на основании результатов работы миссии фонда, которая работает в Киеве с 8 января. Как ожидалось, миссия должна была закончить свою работу 30 января.

По словам министра финансов Наталии Яресько, Украина рассчитывает согласовать новую программу сотрудничества с ключевым кредитором страны – Международным валютным фондом в ближайшие дни и получить первый кредитный транш по новой программе до конца февраля.

На текущий момент Украина и МВФ реализуют двухлетнюю программу stand-by объемом 17 млрд долл., подписанную в апреле 2014 года. Всего в 2014 году Украина получила от МВФ два кредитных транша объемом 4,6 млрд долл. В целом по итогам 2014 года Украина из разных источников получила 9 млрд долл., выплатив при этом 14 млрд долл. долговых обязательств. В 2015 году объем долговых платежей составит порядка 11 млрд долл.