Morgan Stanley ухудшил прогноз спада ВВП России до 5,6%

Американский банк Morgan Stanley ухудшил прогноз по экономическому спаду в России в 2015 году до 5,6% с ожидавшихся ранее 1,7% на фоне рисков введения Западом новых санкций против России, заявила экономист банка Алина Слюсарчук, передает Прайм.

Прогноз на 2016 год был также ухудшен: теперь инвестбанк ожидает снижения экономики на 2,5% против предыдущего прогноза рост на 0,8%.

"Рецессия будет длиться гораздо дольше, в отличие от V-образного отскока в 2009 году, особенно учитывая риск дальнейших санкций", - цитирует Слюсарчук агентство Bloomberg.

По данным Morgan Stanley, средняя цена на нефть в 2015 году составит 55 долларов за баррель, а в 2016 году - 64 доллара за баррель. Курс доллара к рублю в конце 2015 года, по прогнозам аналитиков, составит 72 рубля за доллар. По их мнению, гибкость рубля поможет ему приспособиться к новым ценам на нефть.

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По прогнозам аналитиков инвестбанка, Центробанк России сохранит ключевую ставку на уровне 17% годовых до середины 2015 года.

Отношения России и Запада в 2014 году ухудшились в связи с ситуацией в Украине. Летом прошлого года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели против нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.