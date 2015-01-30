Долги российских корпораций и банков ухудшат позиции рубля в феврале

Рубль дешевел в начале пятничных торгов в условиях снижения продаж экспортной выручки и роста спроса на валютную ликвидность в конце календарного месяца и на фоне отрицательной динамики нефти, сообщает Рейтер.

С начала февраля может усилиться после январской передышки негативный для рубля фактор погашения внешних займов в условиях невозможности западного рефинансирования: корпорациям и банкам необходимо будет вернуть $18 миллиардов кредитов и процентов против $6 миллиардов в завершающемся месяце.

Из них более $7 миллиардов приходится на долги Роснефти, всего в текущем году этой нефтяной компании необходимо погасить $19,5 миллиарда.

Читайте также"Роснефть" просит около $19 млрд из средств пенсионного стабфондаК 10.30 мск пара доллар/рубль расчетами "завтра" оценивалась в 68,99, что более чем на треть процента выше предыдущего закрытия.

Пара евро/рубль расчетами "завтра" к этому времени торговалась вблизи отметки 78,12, набирая более полпроцента.

Североморская смесь Brent с начала дня теряет 0,6 процента стоимости и оценивается в $48,83 за баррель.

Пара евро/доллар торгуется с минимальными изменениями вблизи $1,1320.

В фокусе внимания российского валютного рынка и пятничный совет директоров Банка России, но вероятность снижения ключевой ставки при среднем прогнозе годовой инфляции в 11 процентов большинство аналитиков оценивают как незначительную, ожидая смягчения политики ЦБ не ранее второго квартала.