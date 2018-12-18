Кабмин обещает украинцам 50 новых электронных услуг

По словам премьера, конечной целью внедрения электронных услуг является уменьшение общения граждан с чиновниками.

Кабинет министров Украины планирует в 2019 году внедрить 50 новых электронных услуг для граждан.

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Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"В следующем году мы сделаем еще 50 электронных услуг, которые будут внедрены для граждан", - сказал он.

Премьер добавил, что конечной целью внедрения электронных услуг является уменьшение общения граждан с чиновниками.

Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман заявлял, что увеличение количества инструментов электронного управления является одним из приоритетов в деятельности Кабинета министров.

Министерство юстиции планирует в 2019 году разработать и внедрить 561 электронный сервис.

В июне 2015 года команда украинских IT-волонтеров совместно с общественной организацией ICT Competence Center запустили интернет-портал iGov.org.ua, с помощью которого граждане Украины смогли получать государственные услуги в электронном формате без личного взаимодействия с госорганами.

Справка УНИАН. Электронное правительство – способ предоставления информации и оказания государственных услуг гражданам, бизнесу, другим ветвям государственной власти и государственным чиновникам, при котором личное взаимодействие между государством и заявителем минимизировано и максимально возможно используются информационные технологии.