Электронная подпись на sim-карте: в Украине полноценно запускают мобильную идентификацию пользователей

Украинцы смогут использовать международный стандарт электронных цифровых подписей с помощью специальных сим-карт.

Полноценный запуск в Украине мобильной идентификации пользователей, которая позволит гражданам получить доступ к электронным цифровым подписям на сим-карте мобильного телефона, состоится 21 декабря.

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Об этом в ходе Международного форума «Украина на Едином цифровом рынке ЕС» сообщил глава Государственного агентства по вопросам электронного правительства Алексей Рыженко.

"Практически год проходит тестирование мобильной идентификации в Украине нашими тремя крупнейшими операторами. И буквально с 21 декабря возможность использования мобильной идентификации будет доступна абсолютно для всех. С тестовой эксплуатации мы переходим к промышленной эксплуатации с возможностью для граждан получить доступ к электронным цифровым подписям на сим-карте мобильного телефона. Конечно, прежде всего это эффективная защита, потому что сим-карта является защищенным носителем", - сказал Рыженко.

По его словам, благодаря совместной работе Министерства юстиции и Государственной службы специальной информации и защиты информации в Украине был имплементирован международный стандарт электронной цифровой подписи (ЭЦП), что позволяет подписывать электронные документы, которые будут признаны в ЕС.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября вступил в силу закон «Об электронных доверительных услугах». Он официально позволяет запустить технологию Mobile ID в Украине.

В конце декабре 2017 года «Киевстар» запустил сервис Mobile ID в опытную эксплуатацию. На время ее проведения пользователям в режиме аутентификации доступны ресурсы двух государственных реестров: услуги Госгеокадастра и услуги Он-лайн дома юстиции. В ноябре 2018 года мобильный оператор Vodafone начал подключение услуги Mobile ID абонентам в рамках проекта Vodafone Smart City Kharkiv.

Справка УНИАН. Mobile ID - сервис мобильной идентификации пользователей, который позволяет абоненту использовать свой мобильный телефон с установленной в нем SIM-картой для безопасной электронной идентификации. Mobile ID можно использовать для доступа к защищенным электронным документам, а также чтобы ставить цифровую подпись на документах. Такой стандарт в состоянии улучшить качество предоставления административных и других сервисов.