Украина не собирается реструктуризировать долг перед Россией в $3 млрд - WSJ

Украина намерена реструктуризировать долговые обязательства по еврооблигациям в ближайшем времени, однако это не касается выплат по $3 млрд евробондов, приобретенными Россией, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

По словам источников издания, выплата $3 млрд евробондов, приобретенных Россией в 2013 году, не является предметом нынешних переговоров страны по реструктуризации. Они, скорее всего, будут полностью погашены в декабре 2015 года.

Пока что Киев регулярно производит выплаты, несмотря на уменьшение финансовых резервов. В то же время Россия может потребовать досрочного погашения, поскольку Киев превысил лимит долга к ВВП, пишет «Зеркало недели».

У Украины сейчас около $18 млрд суверенных еврооблигаций, в том числе $3 млрд долга России, и еще $4 млрд по квази-суверенных еврооблигациях.

Ранее сообщалось, что РФ грозит досрочно потребовать $ 3 млрд по кредиту Путина-Януковича.

Читайте такжеМиссия МВФ продлила свою работу в Украине – источник

Как известно, 17 декабря 2013 года президенты Виктор Янукович и Владимир Путин договорились о предоставлении кредита Украине на $ 15 млрд. Украина успела получить только первые $ 3 млрд путем выкупа украинских еврооблигаций российскими госбанками (евробонды были выпущены 20 декабря со сроком погашения в 2015 году и ставкой купона 5%).