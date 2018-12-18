Министр финансов получила нового заместителя

До назначения он занимал пост замгендиректора компании «Укргидроэнерго».

Кабинет министров Украины по представлению министра финансов Оксаны Маркаровой назначил заместителем министра финансов Василия Шкуракова.

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Как сообщается на сайте Минфина, Шкураков будет координировать вопросы внутреннего долга, государственных и местных гарантий, финансирование промышленности и фискальные риски.

По информации министерства, до назначения в 2017-2018 году Шкураков занимал пост заместителя генерального директора по экономике и финансам компании «Укргидроэнерго», а до этого в течение 2005-2017 годов работал на различных должностях в Министерстве финансов, включая пост директора департамента долговой политики.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 июня 2018 года поддержала представление премьер-министра Владимира Гройсмана об увольнении министра финансов Александра Данилюка с занимаемой должности. После этого Кабмин возложил исполнение обязанностей министра на Оксану Маркарову, с марта 2015 года занимавшую должность заместителя министра, а с апреля 2016 года - первого заместителя министра финансов. 22 ноября парламент назначил Маркарову министром финансов Украины.