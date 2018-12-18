Путин запретил показывать россиянам курсы валют на уличных табло

Данное требование не распространяется на размещение курсовой информации в СМИ, сети интернет и мобильных приложениях банков.

Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в действующее законодательство о валютном регулировании и валютном контроле.

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В соответствии с документом, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, ЦБ получил право устанавливать обязательные требования для коммерческих банков о порядке размещения ими информации о курсах принимаемой к обмену иностранной валюты.

В феврале 2018 года Банк России выступил с инициативой о введении запрета размещать электронные табло (а также любые другие носители информации — щиты, стенды, перетяжки и т.д.), на которых указываются курсы валют, за пределами помещений банков. Свое предложение в ЦБ объяснили необходимостью ужесточить борьбу с нелегальными обменниками, пишет РБК.

В декабре 2018 года закон, предоставляющий ЦБ право регулировать порядок размещения информации об обменных курсах валют, был принят сначала Госдумой, а затем одобрен Советом Федерации.

В разработанном ЦБ проекте указания говорится, что информация о курсах принимаемых к обмену валют может размещаться банками «только внутри помещения, в котором находится уполномоченный банк», и так, чтобы доступ к такой информации открывался только внутри помещения, в котором тот находится. Однако данное требование не распространяется на размещение курсовой информации в СМИ, сети интернет и мобильных приложениях банков.