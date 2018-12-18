Курсы валют: Нацбанк укрепил гривню к доллару

Официальный курс НБУ на 19 декабря: 100 USD – 2784.7943 грн; 100 EUR – 3168.2605 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 19 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2784.7943 (18 декабря – 2788.60827123)

100 EUR – 3168.2605 (18 декабря – 3162.5606)

Во вторник, 18 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,77/27,80 грн/долл.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, текущие котировки на 10 копеек выше уровня закрытия вчерашних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,57/31,61 грн/евро.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 27,86 грн/долл.