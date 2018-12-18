Кабмин предлагает СНБО применить ряд санкций к юридическим и физическим лицам РФ и стран Европы

Согласно распоряжению, санкции применяются к ряду физических и юридических лиц, которые создают реальные или потенциальные угрозы национальным интересам Украины.

Кабинет министров предлагает Совету нацбезопасности и обороны применить ряд санкций к юридическим и физическим лицам РФ и стран Европы, которые своей деятельностью на временно оккупированных территориях нанесли ущерб интересам Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

"18 декабря правительство по представлению МинВОТ приняло решение о внесении предложений в СНБО относительно применения санкций к юридическим и физическим лицам", - говорится в сообщении.

Согласно распоряжению, ограничительные меры (санкции) применяются к ряду физических и юридических лиц, которые создают реальные или потенциальные угрозы национальным интересам Украины, нарушают интересы общества и государства, приводят к имущественным потерям, создают препятствия для полноценной реализации гражданами Украины их прав и свобод, а именно:

- к 23 физическим лицам, которые задействованы в проведении незаконных археологических поисковых работ на объектах культурного наследия, или приняли участие в мероприятиях, направленных на легитимизацию незаконной оккупации АР Крым и г. Севастополь;

- к некоторым российским предприятиям и предприятиям из стран Европы, которые обеспечивают деятельность ООО «Титановые инвестиции» в г. Армянск на территории АР Крым;

- к 14 юридическим лицам, привлеченным к поставке материалов, оборудования и услуг для заводов оборонно-промышленного комплекса РФ на временно оккупированных территориях;

- к некоторым юридическим лицам, привлеченным к организации перевозок через порты «Темрюк», «Кавказ» и Керченскую паромную переправу;

- к физическим лицам, которые являются руководителями/учредителями юридических лиц, привлеченных к незаконному строительству транспортного перехода через Керченский пролив.

«Введение санкций ко всем причастным юридическим и физическим лицам сделает невозможными экономические отношения с Украиной, позволит ограничить или прекратить экономические отношения со странами ЕС и США, что в дальнейшем будет способствовать возвращению оккупированных территорий в правовое поле Украины», - отметили в МинВОТ.