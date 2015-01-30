Курс евро превысил 80 рублей после снижения Банком России ключевой ставки

Курс евро по отношению к рублю на Московской бирже превысил 80 рублей на заявлениях Центробанка России о ключевой ставке и уровне инфляции.

Об этом пишет Газета.ru.

В частности, на 13.48 мск курс евро рос на 2,48 рубля, достигая отметки в 80,15 рубля.

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Ранее стало известно, что ЦБ снизил ключевую ставку до 15%.