Курс евро превысил 80 рублей после снижения Банком России ключевой ставки
13:09, 30 января 2015Финансы
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Обвал российского рубля продолжается.
REUTERS
Курс евро по отношению к рублю на Московской бирже превысил 80 рублей на заявлениях Центробанка России о ключевой ставке и уровне инфляции.
Об этом пишет Газета.ru.
В частности, на 13.48 мск курс евро рос на 2,48 рубля, достигая отметки в 80,15 рубля.
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Ранее стало известно, что ЦБ снизил ключевую ставку до 15%.
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