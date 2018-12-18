МВФ утвердил новую программу для Украины и выделил первый транш

Решения о дальнейших траншах будут приниматься в мае и в ноябре 2019 года во время просмотра успехов нашей страны в выполнении условий меморандума.

Совет директоров Международного валютного фонда принял решение об утверждении для Украины новой 14-месячной программы поддержки экономической политики stand-by общим объемом 3,9 млрд долл., первый транш в рамках которой объемом 1,4 млрд долл. должен поступить до 25 декабря.

Как сообщается на сайте Министерства финансов Украины, решения о дальнейших траншах будут приниматься в мае и в ноябре 2019 года в ходе пересмотра успехов нашей страны в выполнении условий Меморандума с МВФ.

Согласно сообщению, новая программа МВФ поможет Украине поддерживать макростабильность в ближайшие годы, когда Украина вынуждена преодолевать ряд вызовов, обусловленных усилением давления от российской агрессии, президентскими и парламентскими выборами в 2019 году и необходимостью осуществления пиковых выплат по внешнему долгу.

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Вместе с тем, программа будет охватывать целый ряд ключевых для развития страны мероприятий: продолжение фискальной консолидации для постоянного снижения долгового бремени, соблюдение Национальным банком политики гибкого обменного курса и жесткой монетарной политики с целью снижения инфляции и дальнейшего накопления международных резервов, активизация реформ, направленных на дальнейшее усиление администрирования налогов, реформ финансового и энергетического секторов, а также усиление борьбы с коррупцией.

«МВФ – это якорный кредитор для других официальных кредиторов Украины, которые уже сейчас дают нам кредиты на особых условиях, недоступных на рынке. Средства уже поступают в бюджет Украины и помогают нам обеспечить макрофинансовую стабильность - а это особенно важно в преддверии сложного избирательного года», - прокомментировала решение МВФ министр финансов Украины Оксана Маркарова.

В Минфине напомнили, что это - десятая программа МВФ для Украины, и подчеркнули, что изменения, которые Украина должна осуществить в течение действия программы, и структурные маяки, которые нужно достичь, прописаны в Меморандуме, текст которого будет обнародован в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд предварительно согласовал с украинскими властями новую 14-месячную программу stand-by объемом 3,9 млрд долл. в конце октября.

Среди предварительных условий для рассмотрения этого вопроса Советом Фонда были утверждения украинским парламентом государственного бюджета на 2019 год в соответствии с рекомендациями МВФ и повышение тарифов на газ и отопление для домохозяйств.

В конце ноября МВФ официально подтвердил отсутствие юридических ограничений относительно продолжения сотрудничества с Украиной после введения военного положения.

По прогнозам Национального банка, получение первого транша в рамках новой программы объемом от 1,4 до 1,9 млрд долл. возможно до католического Рождества, то есть до 25 декабря.