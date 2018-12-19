Хронология отношений Украины с МВФ длиной 24 года

Совет директоров Международного валютного фонда 18 декабря принял решение об открытии для Украины новой, десятой по счету, 14-месячной программы поддержки stand-by общим объемом 3,9 млрд долларов. Первый транш в 1,4 млрд долларов должен поступить до 25 декабря. Решения о дальнейших траншах будут приниматься в мае и ноябре 2019 года после аудита успехов нашей страны в выполнении условий Меморандума с МВФ, который будет опубликован в ближайшее время.

Новая программа сотрудничества поможет Украине поддерживать макростабильность в ближайшие годы с учетом вызовов, обусловленных усилением российской агрессии, президентскими и парламентскими выборами, а также пиковых выплат по внешнему долгу – в ближайшие два года нашей стране предстоит погасить обязательства на 17 млрд долларов. Основные условия финпомощи - продолжение фискальной консолидации, политики гибкого обменного курса и жесткой монетарной политики, активизация реформ, в том числе, финансового и энергетического секторов, а также усиление борьбы с коррупцией.

«МВФ – это якорный кредитор для других официальных кредиторов Украины, которые уже сейчас предоставляют нам кредиты на особых условиях, недоступных на рынке. Средства уже поступают в бюджет Украины и помогают нам обеспечить макрофинансовую стабильность – а это особенно важно в преддверии сложного избирательного года», - прокомментировала решение МВФ министр финансов Оксана Маркарова.

Международный валютный фонд был основан в 1945 году как специализированное учреждение ООН для кредитования государств с дефицитом платежного баланса, что несет большие риски для экономики. Предоставление финансовой помощи зачастую сопровождается рядом рекомендаций. Официально свою деятельность МВФ начал 1 марта 1947 года. В том же году первый кредит был выделен Франции. Украина является членомМВФс1992 года.На сегодня Фонд – один из главныхфинансовыхпартнеров нашей страны. В целом за весь период сотрудничества, с 1994 года до одобрения новой программы stand-by 18 декабря 2018 года, Международный валютный фонд поддержал реформы в Украине кредитами на сумму более 31 млрд долларов.

Хронология сотрудничества Украины с МВФ

2018 год

- 18 декабря Совет директоров МВФ одобрил новую программу сотрудничества с Украиной stand-by, завершив тем самым ранее срока работу по действовавшей с 2015 года четырехлетней программе расширенного финансирования. Новая программа сотрудничества в объеме 3,9 млрд долларов рассчитана на 14 месяцев.

Для ее получения правительство Украины выполнило ряд условий Фонда - с 1 ноября 2018 года повысило цены на газ для населения на 24% в рамках реформы рынка газа, а также сумело добиться одобрения парламентом государственного бюджета на 2019 год с умеренным показателем дефицита. Новая программа stand-by предусматривает продолжение фискальной консолидации и снижения уровня инфляции, а также реформ с целью повышения эффективности налогового администрирования, укрепления финансового и энергетического секторов.

2015 год

- В феврале Кабинет министров Украины утвердил меморандум сотрудничества с МВФ по программе Extended Fund Facility, которая предусматривала ряд ключевых реформ: эффективные решения в управлении экономикой, по борьбе с коррупцией, наведение порядка в энергетике, оптимизация и сокращение госрасходов, увеличение до 3% ВВП расходов на инвестиции, сокращение числа чиновников. Кроме того, целью новой программы являлась стабилизация банковской системы и валютного курса с тем, чтобы 2016 год стал годом стабилизации и экономического роста. Совет директоров МВФ 11 марта одобрил эту программу на общую сумму 17,5 млрд долл. и сразу же выделил первые 5 млрд долл., после чего в августе – еще 1,7 млрд долл. В 2016 и 2017 годах Фонд выделял нашей стране еще по одному миллиарду долларов.

2014 год

- В конце апреля сформированное победившими в результате Революции Достоинства проевропейскими политическими силами правительство во главе с Арсением Яценюком и МВФ утвердили двухлетнюю программу кредитования реформируемой украинской экономики объемом 17 млрд долл. В начале мая страна получила первый транш в размере 3,2 млрд долл., а второй транш в размере 1,4 млрд долл. был перечислен в конце августа. Программа сотрудничества предусматривала выполнение Украиной ряда условий, в частности, проведение налоговой реформы, эффективная борьба с коррупцией и оздоровление энергетического сектора, включая сокращение дефицита бюджета госкомпании «Нафтогаз Украины».

2010 год

- В июле МВФ после нескольких месяцев напряженных переговоров с властями Украины одобрил стабилизационную кредитную программу stand-by на 10 миллиардов SDR (около 15,15 млрд долл.), которая была рассчитана на 2,5 года. Одновременно, был выделен первый транш на 1,89 млрд долл. По условиям программы, Украина должна была поэтапно сократить дефицит госбюджета до 3,5% ВВП в 2011 году и до 2,5% - в 2012 году c 5,0% в 2009 году, и взяла на себя обязательства сократить к 2015 году госдолг ниже 35% ВВП. В случае выполнения условий программы, украинские власти могли рассчитывать на ежеквартальное получение порядка 1,5 млрд долл. Второй транш этого кредита на 1,5 млрд долл. Совет директоров МВФ выделил Киеву в декабре, и после этого, из-за отсутствия прогресса в выполнении условий программы, кредитование было приостановлено на три года.

2008 год

- В ноябре МВФ одобрил двухлетнюю программу stand-by на общую сумму 16,4 млрд долл. для поддержки экономики, переживавшей глубокий кризис. Правительство пообещало оздоровить финансовое положение госкомпании «Нафтогаз Украины», повысить цены на газ и электроэнергию, не допустить увеличения дефицита госбюджета свыше 1,0% к ВВП, закрыть слабые банки, национализировать крупные системные банки, продолжить структурные реформы. Многие обязательства не были выполнены из-за противостояния ветвей власти и президентской избирательной кампании. Верховная Рада не смогла принять госбюджет на 2010 год. Осенью 2009 года МВФ заморозил программу до стабилизации политической ситуации в стране. Украина успела получить в рамках этой программы около 10,5 млрд долл.

2004 год

- В марте МВФ одобрил годовую программу упреждающего (precautionary) stand-by на сумму 605 млн долл., которые могли быть выделены при обращении властей в случае резкого роста дефицита платежного баланса. Тогда Киев обошелся без этих денег.

1998 год

- В сентябре МВФ одобрил трехлетнюю программу расширенного финансирования на 2,2 млрд долл., которая позже была продлена на один год - до сентября 2002 года и увеличена до 2,6 млрд долл. Ее цель - добиться к 2001 году роста ВВП после 10 лет падения, удержать инфляцию ниже 10% в год, провести реформу пенсионной системы, энергетики, сельского хозяйства, дерегуляцию для частного бизнеса. Программа несколько раз прерывалась из-за невыполнения Украиной взятых обязательств, в частности, из-за увеличения задолженности по возмещению экспортерам налога на добавленную стоимость. Фактически Киев получил чуть более половины предусмотренной суммы.

1997 год

- МВФ в августе утвердил третью годовую программу stand-by на сумму 542 млн долл. для поддержки развития экономики и реализации структурных реформ в 1997-1998 годах. МВФ сразу же выделил первый транш в размере 49 млн долл. Украина обязалась снизить инфляцию до 15% в 1997 году и 12% в 1998 году с 40% в 1996 году. Дефицит госбюджета должен был снизиться в 1997 году до 4,3% ВВП, в 1998 году - до 2,0% с 6,0% в 1996 году. Программа не была завершена из-за невыполнения правительством ее условий.

1996 год

- В мае Совет директоров МВФ одобрил выделение 867 млн долл. в рамках второй однолетней программы stand-by при условии, что Украина добьется снижения инфляции до 1-2% в месяц, сократит дефицит госбюджета до 3,5% ВВП с 5,0% в 1995 году.

1995 год

- В апреле Совет директоров МВФ одобрил годовую программу stand-by на сумму 1,57 млрд долл. Ее цель - снижение инфляции примерно до 1,0% в месяц, либерализация экономики, сдерживание падения ВВП, удержание дефицита госбюджета на уровне не выше 3,3% ВВП.

1994 год

- В октябре МВФ одобрил для Украины первый кредит Systemic Transformation Facility (STF) на сумму около 392 млн долл. на системные преобразования в экономике.

УНИАН