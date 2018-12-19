МВФ подтвердил утверждение новой программы для Украины с немедленной выплатой первого транша

Программа будет сосредоточена на продолжении бюджетной консолидации, дальнейшем снижении инфляции, укреплении финсектора и улучшении налогового администрирования.

Международный валютный фонд подтвердил ранее обнародованную Министерством финансов Украины информацию об утверждении новой 14-месячной программы stand-by для нашей страны в объеме 3,9 млрд долл. США с немедленной выплатой первого транша на 1,4 млрд долл.

Как говорится в сообщении Фонда, переданном УНИАН, также Совет решил аннулировать действующую программу расширенного финансирования EFF, утвержденную 11 марта 2015 года.

Отмечается, что программа реформ при поддержке новой программы будет основываться на прогрессе, достигнутом в рамках предыдущего соглашения EFF, и будет сосредоточена на четырех приоритетах: продолжение бюджетной консолидации, дальнейшее снижение инфляции при сохранении гибкого обменного курса, укрепление финансового сектора и продвижение комплекса структурных реформ, в особенности для улучшения налогового администрирования, приватизации и управления.

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«Украинские власти успешно восстановили макроэкономическую стабильность и рост при поддержке международного сообщества. Благоразумная фискальная и денежно-кредитная политика и режим гибкого обменного курса помогли сократить дефицит бюджета и счета текущих операций. Резервы были частично восстановлены, а доверие улучшилось», - прокомментировал решение первый заместитель директора-распорядителя Фонда Дэвид Липтон.

По его словам, реализация новой программы подвержена значительным рискам, однако Украина предприняла важные шаги для снижения этих рисков, включая принятие бюджета на 2019 год, повышение тарифов на газ и отопление, принятие законодательства для улучшения управления в государственных банках.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд предварительно согласовал с украинскими властями новую 14-месячную программу stand-by объемом 3,9 млрд долл. в конце октября.

Среди предварительных условий для рассмотрения этого вопроса Советом директоров Фонда были утверждения украинским парламентом государственного бюджета на 2019 в соответствии с рекомендациями МВФ и повышение тарифов на газ и отопление для домохозяйств.

В конце ноября МВФ официально подтвердил отсутствие юридических ограничений относительно продолжения сотрудничества с Украиной после введения военного положения.