Банк России неожиданно снизил ключевую ставку

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу принял решение снизить ключевую ставку до 15% с 17%, говорится в пресс-релизе регулятора, передает РИА Новости.

"Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку c 17,00% до 15,00% годовых, учитывая изменение баланса рисков ускорения роста потребительских цен и охлаждения экономики. Принятое 15 декабря 2014 года Банком России решение о резком повышении ключевой ставки привело к стабилизации инфляционных и девальвационных ожиданий в той мере, в какой рассчитывал Банк России", — говорится в сообщении регулятора.

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Эксперты ожидали, что ЦБ РФ сохранит ключевую ставку на уровне 17%, поскольку условия для ее снижения пока не сформировались: инфляция в РФ остается высокой, а рубль — слабым.