Решения МВФ и Всемирного банка позволяют уверенно пройти 2019 год - Гройсман

2019 год – пиковый с точки зрения объема запланированных долговых выплат.

Решение Международного валютного фонда о новой программе для Украины на 3,9 млрд долл. и решение Всемирного банка о предоставлении нашей стране 750 млн долл. гарантий позволяют финансово уверенно пройти пиковый с точки зрения объема запланированных долговых выплат 2019 год.

Об этом написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в сети Facebook.

«Приветствую решение Совета директоров Международного валютного фонда о запуске новой программы сотрудничества с Украиной объемом 3,9 млрд долл. и решение Совета Всемирного банка о предоставлении нашей стране гарантий на поддержку государственной политики в 750 млн долл. Это важная поддержка для нас, ведь она позволяет финансово уверенно пройти 2019 год – пиковый учитывая объем запланированных долговых выплат», - написал Гройсман.

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Глава правительства подчеркнул, что в течение последних лет Украина стабилизировала экономическую ситуацию, и имеет экономический рост уже 11 кварталов подряд.

«На 2019 год имеем сбалансированный бюджет и фундамент для перехода на трехлетнее бюджетное планирование. Сотрудничество с международными партнерами дает возможность спокойно пройти следующий год и продолжать реформы», - добавил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, Совет директоров МВФ утвердил новую программу stand-by для Украины объемом 3,9 млрд долл. с немедленной выплатой первого транша в 1,4 млрд долл.

Программа будет сосредоточена на продолжении бюджетной консолидации, дальнейшем снижении инфляции, укреплении финсектора и улучшении налогового администрирования.

Также Совет директоров Всемирного банка одобрил предоставление Украине финансовой гарантии на 750 млн долл., которая поможет привлечь в государственный бюджет на международных рынках около 1 млрд долл.