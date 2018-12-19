НБУ изменит порядок лицензирования банков

В том числе будут новые требования к владельцам существенного участия и к оценке пригодности руководителей в банке.

Национальный банк Украины планирует до конца года обновить порядок лицензирования банков, включая требования к владельцам существенного участия и к оценке пригодности руководителей в банке.

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Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на заявление первого заместителя главы регулятора Екатерины Рожковой в ходе встречи с руководителями крупнейших банков.

По ее словам, в 2019 году Нацбанк планирует начать диагностику систем финансового мониторинга банков, чтобы не допустить их использования для незаконных финансовых транзакций.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк прогнозирует по итогам 2018 года рекордный показатель прибыли банковской системы Украины за период более 10 лет.