МВФ ухудшил прогноз роста экономики Украины

Фонд прогнозирует рост реального ВВП Украины в текущем году до 3,3% с 3,5%, прогнозируемых ранее.

Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста реального ВВП Украины в текущем году до 3,3% с 3,5%, прогнозируемых ранее.

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Как говорится в сообщении Фонда, в 2019 году прогнозируется рост на уровне 2,7%, как и ранее.

В 2020 году Фонд ожидает роста ВВП на 3%.

Также МВФ повысил прогнозы среднегодового показателя инфляции - до 11% с 10,9% в 2018 году и до 9,2% с 7,3% в 2019 году.

В 2020 году среднегодовой показатель инфляции по прогнозам Фонда составит 5,9%.

Как сообщал УНИАН, рост реального ВВП Украины в третьем квартале 2018 года в годовом выражении замедлился до 2,8% после роста на 3,8% в аналогичном измерении кварталом ранее.

Национальный банк прогнозирует рост ВВП Украины в 2018 году на 3,4% при инфляции 10,1%, правительство - на 3,2% при инфляции 9,9%.

Всемирный банк ожидает роста экономики Украины в текущем году на 3,5% при инфляции 10%.