В Нацбанке назвали плюсы от новой программы МВФ для Украины

Украина благодаря подержке МВФ, Всемирного банка и Еврокомиссии сможет увеличить международные резервы до 20 млрд долл. на конец года.

Украина, благодаря новой программе Международного валютного фонда, а также привлечению средств на международных рынках под гарантии Всемирного банка и макрофинансовой помощи Еврокомиссии, сможет увеличить международные резервы до уровня около 20 млрд долл. на конец 2018 года и поддерживать их на должном уровне в 2019 году.

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Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

«Поддержка Украины Международным валютным фондом является крайне важным сигналом как для украинских, так и для международных инвесторов, - особенно в условиях развертывания нового политического цикла - что реформы в Украине продолжаются. В частности - в финансовом секторе», - подчеркнул глава НБУ Яков Смолий.

В Нацбанке отметили, что впервые в истории Украины выполнение целевого показателя НБУ по инфляции стало и одним из целевых показателей программы с МВФ.

Ссылаясь на заявление МВФ, в НБУ также подчеркнули, что для достижения этой цели критически важно сохранять независимость Национального банка.

Также сообщается, что одним из структурных маяков программы стало принятие Верховной Радой законопроекта о «сплите» (ликвидации Нацкомиссии по госрегулированию рынков финуслуг и распределении ее функций между НБУ и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку).

«Новая программа сотрудничества Украины и МВФ - это и «подушка безопасности», которая поможет поддержать макрофинансовую стабильность в стране в условиях существенных платежей по внешнему долгу в размере около 6 млрд долл. США, которые ожидают нашу страну в течение следующего года», - добавил глава НБУ.

Как сообщал УНИАН, Совет директоров МВФ утвердил новую программу stand-by для Украины объемом 3,9 млрд долл. с немедленной выплатой первого транша на 1,4 млрд долл.

Кроме того, Совет директоров Всемирного банка одобрил предоставление Украине финансовой гарантии на 750 млн долл., которая поможет привлечь в государственный бюджет на международных рынках около 1 млрд долл.

Помимо этого, на прошлой неделе Еврокомиссия предоставила Украине первый транш макрофинансовой помощи на 500 млн евро. Второй транш этой помощи в таком же объеме, по прогнозам главы правительства Владимира Гройсмана, поступит в начале следующего года.